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Дебютный гол Хамеса в АПЛ и хет-трик Калверта-Льюина — в видеообзоре матча «Эвертона»

Дебютный гол Хамеса в АПЛ и хет-трик Калверта-Льюина — в видеообзоре матча «Эвертона»
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» со счётом 5:2 разгромил «Вест Бромвич». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада Майка Дина.

На 10-й минуте Грэйди Диангана вывел гостей вперёд.

На 31-й Доминик Калверт-Льюин воспользовался нерасторопностью защиты и сравнял счёт.

На 45-й минуте Хамес Родригес забил дебютный мяч за «Эвертон». Полузащитник получил мяч в непосредственной близости от штрафной площади соперника и неотразимо пробил низом в дальний угол.

Практически сразу защитник Киран Гиббз получил прямую красную карточку за отмашку. После свистка на перерыв главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич вступил в перепалку с главным арбитром встречи Майком Дином. Рефери наградил специалиста красной карточкой за неспортивное поведение.

После перерыва Матеус Перейра сравнял счёт на 47-й минуте матча.

На 54-й Майкл Кин вновь вывел «Эвертон» вперёд.

А затем Калверт-Льюин, забив два мяча, установил окончательный счёт.

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