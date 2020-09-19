Дебютный гол Хамеса в АПЛ и хет-трик Калверта-Льюина — в видеообзоре матча «Эвертона»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» со счётом 5:2 разгромил «Вест Бромвич». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада Майка Дина.
На 10-й минуте Грэйди Диангана вывел гостей вперёд.
На 31-й Доминик Калверт-Льюин воспользовался нерасторопностью защиты и сравнял счёт.
На 45-й минуте Хамес Родригес забил дебютный мяч за «Эвертон». Полузащитник получил мяч в непосредственной близости от штрафной площади соперника и неотразимо пробил низом в дальний угол.
Практически сразу защитник Киран Гиббз получил прямую красную карточку за отмашку. После свистка на перерыв главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич вступил в перепалку с главным арбитром встречи Майком Дином. Рефери наградил специалиста красной карточкой за неспортивное поведение.
После перерыва Матеус Перейра сравнял счёт на 47-й минуте матча.
На 54-й Майкл Кин вновь вывел «Эвертон» вперёд.
А затем Калверт-Льюин, забив два мяча, установил окончательный счёт.
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