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Президент «Урала» — о матче с «Зенитом»: нет претензий к судьям, есть претензии к VAR

Президент «Урала» — о матче с «Зенитом»: нет претензий к судьям, есть претензии к VAR
Футбол / РПЛ 0

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Хороший матч. Если бы судья по справедливости не засчитал гол в наши ворота, никто не говорит, что мы бы выиграли. Я всегда был против VAR. Не понимаю, как они чертят эти линии. Полуметровый офсайд считают, как верное положение. Хотя при этом опытный линейный судья поднял сразу флаг.

Нет претензий к судейской бригаде, есть претензии к VAR. В ЭСК напишем, чтобы там разобрались и дали ответ. Это какие-то технические моменты. Матюнин уже второй раз у нас отнимает результат. Судейство уже набило оскомину. Не хочется о нём говорить. Хачатурянц ведёт работу. Думаю, она даст плоды. Игрой мы довольны", — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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