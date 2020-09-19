«Фиорентина» обыграла «Торино» в первом матче нового сезона Серии А
В матче 1-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Торино». Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте забил полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли, результативную передачу отдал нападающий хозяев Федерико Кьеза.
В следующем туре чемпионата Италии «Фиорентина» на выезде сыграет с миланским «Интером», а «Торино» примет «Аталанту». Обе встречи пройдут 26 сентября.
«Фиорентина» набрала в 38 матчах 49 очков и заняла 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. «Торино» (40) занял 16-е место. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус», набравший в 38 встречах 83 очка.
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