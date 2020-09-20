Болельщики «Спартака» спели песню МакSим «Знаешь ли ты» в центре Казани. Видео

Болельщики московского «Спартака» исполнили песню российской исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты» в центре Казани в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

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Матч «Рубин» — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 16:30 мск.

По итогам семи туров чемпионата России «Рубин» набрал 11 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (14) — на 4-м месте. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (17).

В минувшем сезоне «Спартак» сыграл с казанцами дома вничью — 0:0, на выезде красно-белым удалось обыграть «Рубин» со счётом 2:1. Голы забили Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев. У «Рубина» точный удар на счету Ивана Игнатьева.