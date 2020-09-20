Наумов: в «Локомотиве» топорные менеджеры, по Миранчуку всё сделали неправильно

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«По Миранчуку сделали всё неправильно — от и до. И видно, что в «Локомотиве» сейчас, извините за грубое слово, топорные менеджеры. Для чего вы продаёте своего лучшего игрока? Почему годом раньше не подписали с ним новый контракт? Нужно было на улучшенных условиях переподписать его лет на пять, заложив хорошие отступные. Они же видели, что это за игрок. Ничего не сделали, только раскричались, что будут продавать в Европу. В результате копейки получили за Алексея. Это же просто смешно», — цитируют Наумова «Известия».

2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.