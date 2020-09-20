«Арсенал» — «Сочи»: Луценко — в стартовом составе хозяев на матч 8-го тура РПЛ

Опубликованы стартовые составы команд на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».

«Арсенал»: Левашов, Сокол, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Эванс Кангва, Костадинов, Кингс Кангва, Луценко, Ковалёв.



Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Чаушич, Хлусевич, Мохаммед, Пантелеев, Аджоев, Громыко.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо.



Запасные: Н. Заболотный, Немченко, Заика, Миладинович, Пруцев, Колдунов, Руденко, Юрганов, А. Заболотный.

«Сочи» набрал 15 очков в 7 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.