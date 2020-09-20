Клеман Тюрпен рассудит «Краснодар» и ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» встретится с греческим ПАОКом, который в 3-м квалификационном раунде обыграл португальскую «Бенфику» со счётом 2:1. Главным арбитром матча назначен французский рефери Клеман Тюрпен. Ему помогут ассистенты Николя Дано и Фредерик Хакетт (оба — Франция). Резервный рефери — Франк Шнайдер (Франция).

В матче ПАОК — «Бенфика» счёт был открыт во втором тайме — на 63-й минуте защитник «Бенфики» Ян Вертонген забил гол в свои ворота. На 75-й минуте греческий клуб увеличил разрыв в счёте, гол забил Андрия Живкович, ему ассистировал Димитрис Яннулис. В концовке один гол отыграл Рафа Силва.



Матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября. Ответный пройдёт в Греции спустя неделю. Победитель попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.