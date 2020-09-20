Джесси Лингард входит в список интересов «Зенита»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард вызвал интерес петербургского «Зенита», сообщает ESPN.

По информации источника, основным претендентом на хавбека является «Тоттенхэм Хотспур», однако и сине-бело-голубые среди претендентов. Лингард в свою очередь хотел бы снова поработать с тренером Жозе Моуринью, под руководством которого он выступал в стане «красных дьяволов». Отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить от этой сделки около £ 30 млн (примерно € 33 млн).



Лингард выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В составе «красных дьяволов» Лингард — победитель Лиги Европы (сезон-2016/2017), обладатель Кубка Англии (сезон-2015/2016), Кубка английской лиги (сезон-2016/2017) и Суперкубка Англии (2016).