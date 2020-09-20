Джесси Лингард входит в список интересов «Зенита»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард вызвал интерес петербургского «Зенита», сообщает ESPN.
По информации источника, основным претендентом на хавбека является «Тоттенхэм Хотспур», однако и сине-бело-голубые среди претендентов. Лингард в свою очередь хотел бы снова поработать с тренером Жозе Моуринью, под руководством которого он выступал в стане «красных дьяволов». Отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить от этой сделки около £ 30 млн (примерно € 33 млн).
Лингард выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В составе «красных дьяволов» Лингард — победитель Лиги Европы (сезон-2016/2017), обладатель Кубка Англии (сезон-2015/2016), Кубка английской лиги (сезон-2016/2017) и Суперкубка Англии (2016).
- 20 сентября 2020
-
14:25
-
14:16
-
14:02
-
14:02
-
13:45
-
13:37
-
13:31
-
13:14
-
12:52
-
12:47
-
12:41
-
12:25
-
12:17
-
12:12
-
12:07
-
11:58
-
11:45
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:28
-
10:23
-
10:18
-
10:11
-
10:07
-
09:58
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
08:57