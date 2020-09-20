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«Локомотив» — «Тамбов»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00

«Локомотив» — «Тамбов»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 20 сентября, состоится матч «Локомотив» – «Тамбов». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Тамбов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери – Максим Матюнин (Москва).

Московский «Локомотив» набрал 9 очков в 7 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (7) — на 12-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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