«Локомотив» — «Тамбов»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 20 сентября, состоится матч «Локомотив» – «Тамбов». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Тамбов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери – Максим Матюнин (Москва).



Московский «Локомотив» набрал 9 очков в 7 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (7) — на 12-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.