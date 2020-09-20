Гендиректор «Зенита»: пусть комитет предоставит нам картину со спорным голом Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с голом нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).

«Когда команды играют в футбол, на это всегда приятно и интересно смотреть. Сейчас много дискуссий, правильно был забит гол или неправильно. Я бы всё-таки дождался заключения судейского комитета. Я не судья и не хочу заниматься не своим делом.

Пускай судейский комитет выставит нам эту картину, где в момент передачи Кругового находится защитник, где находится Дзюба, тогда будет сделано неоспоримое заключение, был офсайд или не было. Если он был, те, кому хочется, чтобы он был, будут торжествовать. Мне кажется, вакуум в профессиональном разборе создаёт скандальную обстановку вокруг судейства. От этого наши судьи начинают трястись как осиновые листья, вместо того чтобы делать свою работу. В интересах правды нужно как можно скорее разобрать этот эпизод с использованием всех технических средств, а уже потом делать заключение.



Главное, чтобы был профессиональный анализ таких эпизодов, голевых и не только. Тогда пар по поводу этих событий спадёт, если не выйдет. У меня нет доступа к фото и видео из комнаты VAR, мне это также интересно", — цитирует Медведева ТАСС.