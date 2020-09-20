«Спартак» — болельщикам: сегодня играем как дома! Спасибо за шикарную поддержку

Пресс-служба «Спартака» на странице клуба в «Твиттере» поблагодарила болельщиков команды за поддержку во время выездного матча 8-го тура РПЛ с казанским «Рубином». Счёт — 2:0 в пользу «Спартака», идёт второй тайм.

«Сегодня играем как дома! Спасибо за шикарную поддержку в первом тайме, красно-белые», — говорится в сообщении.

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».



Московский «Спартак» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (11) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.