«Челси» — «Ливерпуль»: Мане открыл счёт

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане открыл счёт во втором тайме матча с «Челси».
На 50-й минуте Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, затем бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот.
Ранее защитник «Челси» Андреас Кристенсен был удалён на 45-й минуте матча. Кристенсен недалеко от штрафной сорвал прорыв Мане к воротам, завалив его на газон. Рефери сначала показал защитнику «Челси» жёлтую карточку, ссылаясь, видимо, на то, что Кепа мог первым оказаться на мяче, но после просмотра повтора отменил своё решение и достал из кармана красную карточку.
Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В бригаду входят ассистенты Дэниел Кук и Константин Хацидакис. Резервный рефери – Стюарт Атвелл.
- 20 сентября 2020
-
20:22
-
20:18
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:31
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:10
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:56
-
17:55