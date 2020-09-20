«Челси» — «Ливерпуль»: Мане открыл счёт

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане открыл счёт во втором тайме матча с «Челси».

На 50-й минуте Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, затем бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот.

Ранее защитник «Челси» Андреас Кристенсен был удалён на 45-й минуте матча. Кристенсен недалеко от штрафной сорвал прорыв Мане к воротам, завалив его на газон. Рефери сначала показал защитнику «Челси» жёлтую карточку, ссылаясь, видимо, на то, что Кепа мог первым оказаться на мяче, но после просмотра повтора отменил своё решение и достал из кармана красную карточку.

Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В бригаду входят ассистенты Дэниел Кук и Константин Хацидакис. Резервный рефери – Стюарт Атвелл.