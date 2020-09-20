Шамиль Газизов: у «Спартака» есть шероховатости с ФФП, но они не критические

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что московский клуб испытывает проблемы с финансовым фэйр-плей.

«Информация про дыру в ФФП — это внутренняя кухня клуба. Давайте мы будем делать свою работу, а журналисты — свою. Есть шероховатости, но они не критические», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0. Набрав 17 очков, красно-белые поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского национального чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» (17) лишь по разнице мячей. В 9-м туре «Спартак» на выезде 26 сентября сыграет с «Тамбовом».