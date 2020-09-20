Марко Николич: ЦСКА — очень хорошая команда. Нравится, как они играют

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы московского клуба в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0) поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА.
«Мне нравится, как они играют. ЦСКА – очень хорошая команда. Они перестроили схему, у них появились 2-3 качественных игрока. Помимо этого у них есть Влашич и Марио Фернандес – лидеры команды. Мы хорошо играем в дерби, будем готовиться», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Единственный гол был забит в начале встречи — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук.
В 9-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 27 сентября.
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