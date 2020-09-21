Смолова назвали царём, Рыжиков тянул время. Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Тамбов»

20 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом». Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу московского клуба.



«Это был тяжёлый матч с психологической точки зрения. Мы создали много моментов, но потом устали. Самое главное — три очка. Поздравляю команду с победой. Продолжаем работу и двигаемся шаг за шагом.



Эдер говорил на вчерашней тренировке, что есть проблемы. Но он хотел играть сегодня. Во втором тайме он показал, что не может продолжить игру, поэтому его поменяли. Замена Камано связана с усталостью, он пока не готов физически играть весь матч. Мы выпустили его на 60 минут», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата».