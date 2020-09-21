Криштиану Роналду – об игре с «Сампдорией»: всегда хорошо начинать сезон с победы

35-летний нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат встречи 1-го тура чемпионата Италии, в котором туринский клуб разгромил «Сампдорию» (3:0), а сам португалец отметился забитым мячом и голевой передачей.

«Всегда хорошо начинать сезон с победы! Отличная работа, команда!» — написал Роналду в «Инстаграме».

Публикация доступна в «Инстаграме» Криштиану Роналду.



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В прошлом сезоне 35-летний нападающий принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.



Во 2-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграет с «Ромой» (27 сентября).