Соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов может усилиться игроком «Барселоны»
Греческий ПАОК заинтересован в приобретении защитника испанской «Барселоны» Муссы Ваге, сообщает Marca.
Сейчас ПАОК уже ведёт переговоры с «Барсой» по возможному трансферу сенегальца, а греческие СМИ сообщают, что 21-летний игрок уже прибыл в аэропорт Салоников. ПАОК форсирует переход, так как хочет успеть заявить Ваге для участия в Лиге чемпионов (дедлайн — 21 сентября). Клубу, принадлежащему российскому бизнесмену Ивану Саввиди, предстоит сыграть в квалификации турнира с «Краснодаром».
Мусса Ваге перешёл в «Барселону» из бельгийского «Эйпена» в 2019 году, за основную команду игрок провёл 4 матча. В сезоне-2019/2020 сенегалец выступал в аренде во французской «Ницце», сыграв в 4 матчах.
Криштиану Роналду отметился статистическим достижением в игре с «Сампдорией»
- 21 сентября 2020
-
06:57
-
06:01
-
05:39
-
04:53
-
04:34
-
04:15
-
03:54
-
03:45
-
03:33
-
03:19
-
03:09
-
02:47
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:50
-
01:41
-
01:21
-
00:52
-
00:51
-
00:31
-
00:29
-
00:28
-
00:10
- 20 сентября 2020
-
23:53
-
23:50
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:10
-
22:50
-
22:45
-
22:33
-
22:25
Партнерский контент