Соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов может усилиться игроком «Барселоны»

Греческий ПАОК заинтересован в приобретении защитника испанской «Барселоны» Муссы Ваге, сообщает Marca.

Сейчас ПАОК уже ведёт переговоры с «Барсой» по возможному трансферу сенегальца, а греческие СМИ сообщают, что 21-летний игрок уже прибыл в аэропорт Салоников. ПАОК форсирует переход, так как хочет успеть заявить Ваге для участия в Лиге чемпионов (дедлайн — 21 сентября). Клубу, принадлежащему российскому бизнесмену Ивану Саввиди, предстоит сыграть в квалификации турнира с «Краснодаром».

Мусса Ваге перешёл в «Барселону» из бельгийского «Эйпена» в 2019 году, за основную команду игрок провёл 4 матча. В сезоне-2019/2020 сенегалец выступал в аренде во французской «Ницце», сыграв в 4 матчах.