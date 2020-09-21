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Источник: Альваро Мората вернётся в «Ювентус» на правах аренды

Источник: Альваро Мората вернётся в «Ювентус» на правах аренды
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората перейдёт в «Ювентус» на правах аренды, сообщает Cuatro.

По информации источника, испанец оформит договор аренды до конца сезона-2020/2021. Вместо Мораты «Атлетико» планирует подписать нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, переход которого в туринский клуб сорвался ранее.

Напомним, Альваро уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. Также в сферу интересов «Ювентуса» входили Аркадиуш Милик («Наполи») и Эдин Джеко («Рома»).

Мората перешёл в «Атлетико» в январе 2019 года из «Челси» на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года «матрасники» выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне 27-летний Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Атлетико» не собирается продавать Альваро Морату
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