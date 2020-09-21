Мусаев: мы забили красивые голы «Химкам», но сейчас «Краснодар» думает лишь о ЛЧ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОК, который пройдёт завтра, 22 сентября. Начало – в 22:00 мск.

«Обеим командам остался один шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Перед каждой командой стоит большая цель, поэтому завтра будет интересный и сложный матч. Только в играх такого уровня мы можем прогрессировать и набираться опыта. Мы давно ждали этого матча, нас ждёт упорная борьба против сильного соперника. Завтра определённо будет важный день в истории нашего клуба.

Каждый матч – это новая история. В матче с ПАОК важно играть быстро, важны переходные фазы, то есть переход из атаки в оборону и наоборот. Обычный контроль мяча не позволит иметь преимущество на поле, потому что ПАОК хорошо перекрывает свободные зоны, обороняясь схемой 5-4-1. Только быстрая игра поможет нам завладеть преимуществом на определённом участке поля, а также создание свободных зон и моментов для обострения игры.

Что касается матчей с «Олимпиакосом» год назад, то каждый матч на таком уровне – это большой опыт. Многое решилось в матче в Греции, где сначала была равная игра, затем, пропустив мяч, мы потеряли ключевого игрока – Реми Кабеллу, который был очень важен для нас. В конце матча мы побежали отыгрываться, пропустили ещё три мяча, чего, конечно, нельзя было допускать. Нам нужно было закончить матч со счётом 1:0, максимум 2:0, а затем наверстать упущенное в Краснодаре. В Греции мы показали свою несдержанность, за что сразу же поплатились. После такого было трудно найти в себе силы, чтобы отыграться дома. Более того, в тот момент в клубе была плохая кадровая ситуация. Сейчас же состав сильно обновился. Мы, конечно, сделали выводы из этой игры. Постараемся завтра не допустить повторения этих ошибок.

Нет повода для того, чтобы как-то переоценивать себя в чемпионате России. Мы не набрали столько очков, сколько планировали. Последний матч не должен никого вводить в заблуждение. Да, мы сыграли хорошо и забили красивые мячи, но это всего лишь одна игра, о который мы уже забыли. Сейчас мы думаем только о предстоящем матче в Лиге чемпионов. У нас есть группа игроков, которая возвращается в состав после долгого отсутствия. Конечно, для нас важна каждая игра, потому что только так мы можем улучшать взаимопонимание на поле", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.