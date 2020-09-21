«Динамо» — «Ахмат»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 21 сентября, состоится матч «Динамо» – «Ахмат». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери – Олег Соколов (Воронеж).
«Динамо», набрав 11 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Ахмат» (10) располагается на 10-й строчке.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
«Динамо» — «Ахмат»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 8-го тура РПЛ
- 21 сентября 2020
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