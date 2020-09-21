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«ПСЖ» опережает «Манчестер Сити» в борьбе за Кулибали

«ПСЖ» опережает «Манчестер Сити» в борьбе за Кулибали
Футбол / Англия 0

«Пари Сен-Жермен» опережает «Манчестер Сити» в борьбе за защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает The Telegraph.

По информации источника, парижане дальше продвинулись в переговорах по сенегальцу. Сообщается также, что у англичан диалог с «Наполи» шёл изначально хуже, так как отношения между клубами подпорчены неудачным трансфером Жоржиньо два года назад. Переход сорвался в последний момент, и хавбек оказался в «Челси».

Кулибали перешёл в «Наполи» летом 2014 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В прошлом сезоне 29-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Италии (24 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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