«ПСЖ» опережает «Манчестер Сити» в борьбе за Кулибали

«Пари Сен-Жермен» опережает «Манчестер Сити» в борьбе за защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает The Telegraph.
По информации источника, парижане дальше продвинулись в переговорах по сенегальцу. Сообщается также, что у англичан диалог с «Наполи» шёл изначально хуже, так как отношения между клубами подпорчены неудачным трансфером Жоржиньо два года назад. Переход сорвался в последний момент, и хавбек оказался в «Челси».
Кулибали перешёл в «Наполи» летом 2014 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В прошлом сезоне 29-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Италии (24 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
- 21 сентября 2020
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