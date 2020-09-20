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«ПСЖ» и «Манчестер Сити» не готовы платить за Кулибали € 80 млн

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» не готовы платить за Кулибали € 80 млн
Футбол / Англия 0

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали может остаться в неаполитанском клубе, утверждает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, игроком интересуются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», но английский и французский клубы не готовы платить за него требуемые € 80 млн. «Горожане» согласовали с Кулибали условия личного контракта, но клубу не удаётся договориться с «Наполи» о снижении цены.

Кулибали перешёл в «Наполи» летом 2014 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В прошлом сезоне 29-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Италии (24 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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