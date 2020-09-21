Клубная академия «Спортинга» переименована в честь Криштиану Роналду

Пресс-служба португальского «Спортинга» объявила о переименовании клубной академии в честь бывшего нападающего клуба Криштиану Роналду, который ныне выступает за «Ювентус».

«Сын олицетворяет родной дом. Теперь академия „Спортинга“ будет носить имя лучшего португальского игрока всех времён, лучшего игрока в мире, награждённого пятью золотыми мячами.



Криштиану Роналду присоединился к нашей семье в 1997 году в возрасте 12 лет. 14 августа 2002 года, в возрасте 17 лет, он дебютировал во взрослой команде в матче с «Интером» в Милане. Академия увековечит имя величайшего выпускника клуба, и это станет вдохновением для всех молодых талантов.



Как только позволят условия, мы назначим дату, и клуб проведёт официальное открытие. Академия Криштиану Роналду будет представлять „Спортинг“ во всей его красе. Школа будет следовать за судьбой того, кто дал ей своё имя, – быть лучшей в мире. Спасибо Роналду за его усилия, преданность делу и славу», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.