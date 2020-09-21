«Химки» объявили об уходе Дмитрия Гунько

«Химки» на официальном сайте объявили об уходе Дмитрия Гунько с поста главного тренера клуба. Контракт специалиста расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Клуб благодарит Дмитрия Ивановича и Сергея Викторовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу Российской Премьер-Лиги.
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды. По его словам, после собрания должно было быть принято решение, продолжать ли сотрудничество с нынешним главным тренером. В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка, занимают 15-е место в таблице лиги.
- 21 сентября 2020
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