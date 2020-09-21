«Химки» объявили об уходе Дмитрия Гунько

«Химки» на официальном сайте объявили об уходе Дмитрия Гунько с поста главного тренера клуба. Контракт специалиста расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Клуб благодарит Дмитрия Ивановича и Сергея Викторовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу Российской Премьер-Лиги.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды. По его словам, после собрания должно было быть принято решение, продолжать ли сотрудничество с нынешним главным тренером. В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка, занимают 15-е место в таблице лиги.