Экс-игрок сборной Нидерландов: ван Дейк играет лениво и беспечно. Он не сообразителен

Бывший игрок амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Вим Кифт раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.



«Он не сообразителен. Ведёт себя в „Ливерпуле как состоявшаяся звезда и великий лидер. Он открыто демонстрирует неприязнь к другим в то время, как сам играет лениво и беспечно. Ван Дейк ошибается и избегает активных действий в матчах, хотя, имея такой статус, должен быть в авангарде битвы.



Ван Дейку понадобилось много времени, чтобы выйти на международный уровень. Он находится там уже около двух сезонов, но важно, чтобы Вирджил оставался самокритичным. Его окружение тоже играет в этом важную роль. Нестрашно, если его будут подталкивать вперёд его партнёры по команде», — приводит слова Кифта De Telegraaf.

Ван Дейк совершил больше ошибок в последних четырёх играх АПЛ, чем в предыдущих 154 матчах