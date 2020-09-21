«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Рубином»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживала матч петербургская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).



Пресс-служба красно-белых представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — разминка в преддверии матча и ключевые моменты встречи, а также благодарность болельщикам после финального свистка.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.



«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (11) — на седьмом месте.