«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Рубином»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживала матч петербургская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
Пресс-служба красно-белых представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — разминка в преддверии матча и ключевые моменты встречи, а также благодарность болельщикам после финального свистка.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (11) — на седьмом месте.
- 21 сентября 2020
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