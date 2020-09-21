Фанаты язвили про «Динамо» в еврокубках, Ордец ответил голом. Фото победы над «Ахматом»
21 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
В компенсированное время встречи, на 91-й минуте, единственный гол забил защитник «Динамо» Иван Ордец.
«Динамо» набрало 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (10) — на 10-м месте.
Напомним, «Динамо» завершило выступления в еврокубках, проиграв тбилисскому «Локомотиву» в квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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