Фанаты язвили про «Динамо» в еврокубках, Ордец ответил голом. Фото победы над «Ахматом»

21 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

В компенсированное время встречи, на 91-й минуте, единственный гол забил защитник «Динамо» Иван Ордец.

«Динамо» набрало 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (10) — на 10-м месте.

Напомним, «Динамо» завершило выступления в еврокубках, проиграв тбилисскому «Локомотиву» в квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.