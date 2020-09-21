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«Астон Вилла» в большинстве обыграла «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

«Астон Вилла» в большинстве обыграла «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» со счётом 1:0 обыграла «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом, ассистировали судьи на линиях Эдвард Смарт и Дерек Итон.

Гости остались вдесятером в начале матча. На 12-й минуте красную карточку получил Джон Иган. На 36-й минуте «Шеффилд Юнайтед» мог открыт счёт, но Джон Ландстрем не реализовал пенальти. Единственный гол был забит в середине второго тайма — на 63-й минуте автором забитого мяча стал Эзри Конса, ему ассистировал Тайрон Мингс.

«Астон Вилла», набрав три очка, занимает девятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Шеффилд Юнайтед» (0) — на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
21 сентября 2020, понедельник. 20:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Конса – 63'
Удаления: нет / Иган – 12'
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