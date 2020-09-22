Пуч не собирается уходить из «Барселоны», хотя на него не рассчитывает Куман

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч не намерен уходить из команды, утверждает Sport.es.

По данным источника, футболист полон решимости бороться за место в основном составе каталонского клуба, несмотря на то, что на него не рассчитывает главный тренер команды Рональд Куман. Хавбек сообщил о своём решении руководству клуба. На встрече также присутствовали его отец и агент. Таким образом, Пуч войдёт в состав первой команды.

21-летний Пуч является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2023 года.