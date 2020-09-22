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Пуч не собирается уходить из «Барселоны», хотя на него не рассчитывает Куман

Пуч не собирается уходить из «Барселоны», хотя на него не рассчитывает Куман
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч не намерен уходить из команды, утверждает Sport.es.

По данным источника, футболист полон решимости бороться за место в основном составе каталонского клуба, несмотря на то, что на него не рассчитывает главный тренер команды Рональд Куман. Хавбек сообщил о своём решении руководству клуба. На встрече также присутствовали его отец и агент. Таким образом, Пуч войдёт в состав первой команды.

21-летний Пуч является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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