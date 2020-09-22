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Источник: экс-игрок ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом

Источник: экс-игрок ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского ЦСКА Витиньо, ныне выступающий на родине за «Фламенго», заразился коронавирусом, сообщает Globo Esporte.

Ранее пресс-служба «Фламенго» объявила о положительных результатах тестов на коронавирус у шести футболистов клуба, однако не сообщила имена игроков. По информации источника, ими стали Маурисио Исла, Матеузиньо, Фелипе Луис, Майкл Ришард, Бруно Энрике и Диего Рибас. Отмечается, что на карантин был отправлен ещё один футболист «Фламенго» — тест Витиньо на коронавирус также оказался положительным.

Витиньо защищал цвета ЦСКА с 2013 по 2018 год, сезон-2015/2016 игрок провёл в аренде в бразильском «Интернасьонале». В составе «армейцев» форвард провёл 58 матчей и стал автором 17 забитых мячей. В сезоне-2013/2014 Витиньо вместе с ЦСКА стал чемпионом России.

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