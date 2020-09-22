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Президент ФНЛ: Галицкий очень переживает за «Краснодар-2», присутствует на матчах

Президент ФНЛ: Галицкий очень переживает за «Краснодар-2», присутствует на матчах
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о «Спартаке-2» и «Краснодаре-2».

«Философия главной команды проецируется и на вторые клубы. «Спартак-2» достаточно давно играет в ФНЛ, поэтому большое количество игроков прошло через эту команду. «Краснодар-2» — показательный пример дубля. Ребята, играющие в основном составе, периодически выступают за вторую команду. Я часто общаюсь с Сергеем Николаевичем Галицким, он очень переживает за клуб, присутствует на матчах. «Краснодар-2» — ответ, для чего нужна вторая команда.

Вопрос молодого футболиста в России имеет своеобразное понимание. В ведущих чемпионатах, например, выходят 17-летние юноши и спокойно играют. Возьмём тот же «Спартак-2», за него выступает не только молодёжь, но и опытные футболисты. Если говорить об отношении других команд к этой ситуации, то даже обсуждений не было. Тот футбол, который исповедуют «Спартак-2» и «Краснодар-2», наоборот, придаёт некий колорит. Не думаю, что это проблема. Единственная сложность — они не могут выйти в РПЛ", — сказал Ефремов в эфире телеканала «Россия 24».

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