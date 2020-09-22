Ибрагимович — о дубле в матче с «Болоньей»: будь мне 20 лет, я бы забил ещё два гола

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал результат матча 1-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (2:0). Напомним, шведский форвард оформил дубль в этой встрече.
«Я в хорошей форме, работаю, и это был второй официальный матч сезона. Мы выиграли, и я мог бы забить больше. Если бы мне было 20 лет, я бы забил ещё два гола. Я не старый. Я как Бенджамин Баттон — родился старым, а умираю молодым. Кроме шуток, команда сработала хорошо. Пока мы готовы не на сто процентов и поэтому допустили ряд ошибок, без которых обычно обходимся, но начало хорошее», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.
В следующем туре «Милан» на выезде встретится с «Кротоне». Матч состоится 27 сентября. «Болонье» 28 сентября предстоит домашний матч с «Пармой».
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