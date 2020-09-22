Итальянский арбитр и его девушка были зарезаны в собственном доме

Арбитр Серии B Даниэле Де Сантис вместе с девушкой найдены мёртвыми в своей квартире в Лечче, сообщает Sport Campania.

По информации источника, двойное убийство произошло накануне вечером. 33-летний судья и его 30-летняя подруга Элеонора Манта были зарезаны. По предварительной информации, из квартиры были слышны крики, а затем некоторые свидетели увидели убегающего человека с ножом. Однако в некоторых местных СМИ говорилось также о ссоре, в результате которой пара нанесла увечья друг другу. По данному преступлению проводится проверка.

Стоит отметить, что сезон Серии B пока не начался. В Серии A прошли семь встреч в рамках первого тура. Чемпионом Италии является туринский «Ювентус», который на одно очко опередил «Интер».