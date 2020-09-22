Жена Семака: прошла тест на коронавирус. Насторожило, что пропало обаяние

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила в своём «инстаграме» о решении провериться на наличие у себя коронавирусной инфекции.
«Прошла тест на COVID, завтра днём будет готов. Насторожило, что у меня пропало обаяние (видимо, Анна имела в виду обоняние. – Прим. «Чемпионата»)», — написала жена специалиста.
Позднее один из подписчиков обратил внимание на ошибку Семак, написав: «Анна, обаяние у вас не пропадало!»
«Спасибо! Это всего лишь игра слов», — ответила она.
Фото: «Инстаграм» Анны Семак
В минувшие выходные «Зенит» не сумел переиграть «Урал» в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). В следующем туре сине-бело-голубым предстоит на своём поле встретиться с «Уфой». Матч состоится 26 сентября.
«Зенит», набрав 17 очков в восьми турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.
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