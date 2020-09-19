«Зенит», ты в порядке? Чемпион потерял очки в третий раз за четыре тура

«Зенит» потерял очки в третий раз за последние четыре тура РПЛ: чемпион сыграл вничью с «Уралом» в Екатеринбурге. До этого крепкая команда Юрия Матвеева уже отнимала очки дома у «Локомотива» и «Краснодара». Теперь единоличным лидером чемпионата может стать «Сочи» в случае победы завтра над «Арсеналом» в Туле.

Главные события матча в Екатеринбурге

— В заявке «Зенита» второй матч подряд отсутствовал Ярослав Ракицкий. Украинца опять подменял в центре обороны номинальный фланговый защитник Дуглас Сантос. Возможно, Ракицкий сможет помочь петербургской команде только в игре 10-го тура со «Спартаком», которая состоится 3 октября в Москве.

— Болельщики в Екатеринбурге хорошо подготовились к матчу «Урала» с чемпионом – футболистов встречали даже стихами.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте ФК «Зенит».

— «Зенит» забил быстрый гол. Защитник молодёжной сборной России Данил Круговой продолжает доказывать, что готов бороться за место в основе сине-бело-голубых. Момент начался с перехвата в исполнении Кругового, который протащил мяч вперёд и сделал хороший кросс на Артёма Дзюбу. Центрфорвард отправил мяч в сетку ударом в касание. Сперва судья зафиксировал офсайд, но система VAR определила, что нога Дзюбы находилась на одной линии с ногой защитника «Урала». Минуты две ушло на то, чтобы бригада Сергея Карасёва разобралась в очень сложном, спорном эпизоде.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

— «Урал» в первом тайме владел мячом больше, чем «Зенит»: 54% против 46%. Гости практически не использовали высокий прессинг, а хозяева сделали акцент на правый фланг, где традиционно активен был защитник Денис Кулаков. Сергей Семак даже менял флангами Малкома с Андреем Мостовым, видимо, из-за того, что бразилец всё-таки менее полезен при обороне. За счёт связки Кулаков – Подберёзкин уральцы создали несколько неплохих моментов, самый опасный из которых едва не завершил голом лидер атак «шмелей» Эрик Бикфалви.

— Тем не менее в первом тайме «Зенит» в два раза превзошёл «Урал» по ударам – 8:4 (в створ – 2:1). Петербуржцы использовали простые ошибки, которые допускали игроки команды Матвеева из-за спешки и неуверенности. Лучший шанс увеличить преимущество гостей до перерыва имел Мостовой. Дзюба организовал контрвыпад чемпиона перехватом, а Магомед Оздоев продолжил классной проникающей передачей, но Илья Помазун спас «Урал» блестящим сейвом.

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— Во втором тайме невысокий темп скорее устраивал «Урал», а не «Зенит», ведь по такой игре хозяева могли играть на равных с чемпионом. У петербуржцев вроде бы было пространство, тем не менее их контратаки не были опасными. Малком проводил далеко не лучший матч. На 65-й минуте Семак отправил бразильца вперёд после замены Сердара Азмуна, сняв с Малкома часть оборонительных обязанностей и рассчитывая на его скорость, а также дриблинг.

— На 69-й минуте забил «Урал»! Пожалуй, заслуженно – гол стал наградой хозяевам за настойчивость. В этом эпизоде ключевую ошибку допустил в целом хорошо сыгравший Круговой. Данил задержался при создании офсайда, благодаря чему прошла шикарная передача Даниэля Мишкича на Андрея Панюкова. Экс-нападающий «Зенита» огорчил свою бывшую команду, пробив с левой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

— При счёте 1:1 «Зенит» стал более агрессивен в атаке, но всё-таки не наиграл на победу. Хотя гости во втором тайме перебили хозяев – 10:4 (в створ – 4:1). За 10 минут до конца Семак заменил Дзюбу. Капитан явно не обрадовался замене, однако логика тренера понятна – петербуржцам надо было добавлять движения в атаке. К сожалению для Семака, замены не сработали.