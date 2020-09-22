«Бавария» готова заплатить за защитника «Аякса» Деста около € 25 млн
Защитник «Аякса» Серджино Дест близок к переходу в «Баварию», немцы готовы заплатить за футболиста требуемую сумму.
Как сообщает De Telegraaf, мюнхенцы предложили амстердамскому клубу € 20 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. Контракт Деста с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Футболист дал понять, что в ближайшее время намерен сменить прописку.
Воспитанник школы «Аякса» дебютировал за основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Дест провёл 36 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Защитник вызывается в сборную США, за которую провёл три встречи и отдал одну результативную передачу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Деста в € 18 млн. На футболиста также претендует «Барселона».
Защитник «Аякса» Дест попал в сферу интересов «Барселоны»
- 22 сентября 2020
-
11:41
-
11:30
-
11:25
-
11:22
-
11:13
-
11:02
-
10:48
-
10:48
-
10:31
-
10:20
-
10:19
-
10:02
-
09:58
-
09:48
-
09:34
-
09:22
-
09:01
-
08:30
-
07:08
-
06:53
-
06:21
-
05:33
-
05:17
-
04:45
-
04:05
-
03:25
-
01:36
-
01:20
-
00:55
-
00:53
-
00:45
-
00:44
-
00:36
-
00:21
-
00:08
Партнерский контент