«Бавария» готова заплатить за защитника «Аякса» Деста около € 25 млн

Защитник «Аякса» Серджино Дест близок к переходу в «Баварию», немцы готовы заплатить за футболиста требуемую сумму.

Как сообщает De Telegraaf, мюнхенцы предложили амстердамскому клубу € 20 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. Контракт Деста с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Футболист дал понять, что в ближайшее время намерен сменить прописку.

Воспитанник школы «Аякса» дебютировал за основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Дест провёл 36 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Защитник вызывается в сборную США, за которую провёл три встречи и отдал одну результативную передачу.



Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Деста в € 18 млн. На футболиста также претендует «Барселона».