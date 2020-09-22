Ловрен поздравил болельщиков «Зенита» с 40-летием фан-движения

21 сентября болельщики «Зенита» отпраздновали 40-летие фанатского движения. Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил поклонников клуба с этим событием.

«Поздравляю с 40-летием фан-движения „Зенита“. Спасибо за вашу безоговорочную поддержку на протяжении всех этих лет. Счастлив быть частью вас и этого замечательного клуба. В субботу мы снова увидимся», — написал Ловрен в "Инстаграме".

После восьми туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. В активе команды пять побед, две ничьи и одно поражение. В своём последнем матче подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Уралом» со счётом 1:1. В следующем туре чемпионата России «Зениту» предстоит провести матч с «Уфой». Игра состоится 26 сентября, начало – в 16:30 мск.