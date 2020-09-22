Болельщики «Зенита» устроили пиротехническое шоу на стадионе в честь 40-летия фан-движения

21 сентября болельщики «Зенита» отпраздновали 40-летие фанатского движения. В честь юбилея на стадионе «Зенита» Газпром Арена» фанаты устроили пиротехническое шоу.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Зенита».
В прошлом сезоне «Зенит» занял первое место в российской Премьер-лиге и получил право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. Также клуб из Санкт-Петербурга стал победителем Кубка России и Суперкубка страны.
После восьми туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. В активе команды пять побед, две ничьи и одно поражение. В своем последнем матче подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Уралом» со счётом 1:1. В следующем туре чемпионата России «Зениту» предстоит провести матч с «Уфой». Игра состоится 26 августа, начало – 16:30 мск.
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