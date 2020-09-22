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Агент Бэйла: фанаты «Реала» повели себя позорно, а клуб Гарету никак не помог

Агент Бэйла: фанаты «Реала» повели себя позорно, а клуб Гарету никак не помог
Футбол / Англия 0

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла, высказался о возможном возвращении игрока в мадридский «Реал», которому принадлежат права на 31-летнего валлийца.

«Надеюсь, вопрос о возвращении Гарета в «Реал» подниматься не будет. Он добьётся успеха в «Тоттенхэме» и захочет остаться, а остальные формальности будет несложно уладить. Я надеюсь, что он вернёт себе любовь к футболу и будет играть так, как может. Но всё зависит от него. Бэйл приехал не на просмотр. Он добился за границей большего, чем любой другой британский футболист, так что у него всё хорошо.

На мой взгляд, в «Реале» к Гарету относились не так, как нужно, учитывая, сколько он дал этому великому клубу. После семи лет и всех достижений к нему должны были относиться лучше, но я не хочу никого винить. Думаю, что фанаты повели себя позорно, а клуб Гарету никак не помог», — цитирует Барнетта BBC.

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