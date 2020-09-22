Агент Бэйла: фанаты «Реала» повели себя позорно, а клуб Гарету никак не помог

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла, высказался о возможном возвращении игрока в мадридский «Реал», которому принадлежат права на 31-летнего валлийца.
«Надеюсь, вопрос о возвращении Гарета в «Реал» подниматься не будет. Он добьётся успеха в «Тоттенхэме» и захочет остаться, а остальные формальности будет несложно уладить. Я надеюсь, что он вернёт себе любовь к футболу и будет играть так, как может. Но всё зависит от него. Бэйл приехал не на просмотр. Он добился за границей большего, чем любой другой британский футболист, так что у него всё хорошо.
На мой взгляд, в «Реале» к Гарету относились не так, как нужно, учитывая, сколько он дал этому великому клубу. После семи лет и всех достижений к нему должны были относиться лучше, но я не хочу никого винить. Думаю, что фанаты повели себя позорно, а клуб Гарету никак не помог», — цитирует Барнетта BBC.
- 22 сентября 2020
-
11:41
-
11:30
-
11:25
-
11:22
-
11:13
-
11:02
-
10:48
-
10:48
-
10:31
-
10:20
-
10:19
-
10:02
-
09:58
-
09:48
-
09:34
-
09:22
-
09:01
-
08:30
-
07:08
-
06:53
-
06:21
-
05:33
-
05:17
-
04:45
-
04:05
-
03:25
-
01:36
-
01:20
-
00:55
-
00:53
-
00:45
-
00:44
-
00:36
-
00:21
-
00:08