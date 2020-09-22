Итальянский университет отрицает факт мошенничества с экзаменом Суареса

Итальянский университет для иностранцев в Перудже опроверг информацию, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес знал ответы на тесты по итальянскому языку заранее, сообщает Mundo Deportivo.

«Что касается продолжающихся расследований, университет для иностранцев в Перудже подтверждает правдивость и прозрачность тестирования, которое прошёл футболист Луис Суарес, и надеется, что это будет подтверждено по окончании проводимых проверок», — цитирует испанское издание заявление вуза.

Накануне сообщалось, что Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём. Футболисту было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование. В вузе проводится проверка.