«Неудачники полагаются на удачу, чемпионы — нет». Коллимор сравнил переходы Бэйла и Тьяго

Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор сравнил переход нападающего Гарета Бэйла из «Реала» в «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды с трансфером полузащитника Тьяго Алькантары из «Баварии» в стан мерсисайдцев.



«Переходы Тьяго и Бэйла с разницей в 24 часа доказали, что чемпионы идут одним путём, а остальные – другим. За трансфером Алькантары не стояла никакая история взаимоотношений. Просто Юрген Клопп посмотрел на свой состав, потом посмотрел на Тьяго и сказал: «У него есть то, чего нам не хватает. Давайте его подпишем».



В случае с Бэйлом всё было наоборот – он перешёл в «Тоттенхэм» только потому, что раньше за них играл. Да, это топ-игрок, когда он находится на пике. Но в прошлом сезоне он провёл за «Реал» всего 20 матчей. Как много 31-летних футболистов, как бы хороши они ни были, попадут в списки интересов клубов, подражающих чемпионам, если они почти не играли целый год? Вот почему это исключительно эмоциональный переход, который может дать плоды только при удачном стечении обстоятельств. Неудачники полагаются на удачу, чемпионы – нет», — написал Коллимор в своей колонке в Mirror.

Бэйл перешёл к Моуринью – это шанс для обоих. Возможно, последний Они оба верят, что ещё на многое способны.