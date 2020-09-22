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Матч молодёжного первенства России «Урал» — «Академия имени Коноплёва» отменён

Матч молодёжного первенства России «Урал» — «Академия имени Коноплёва» отменён
Футбол / РПЛ 0

Матч 3-го тура молодёжного первенства России «Урал» — «Академия имени Коноплёва» не состоится, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

«Академия имени Коноплёва» уведомила РПЛ о невозможности принять участие в матче, так как по итогам тестирования на коронавирус четыре представителя клуба получили результаты «сомнительно».Клуб уведомил лигу, что направил обращение в Роспотребнадзор и будет ожидать результаты расследования и вынесения постановления», — говорится в сообщении.

Встреча «Урала» и «Академия имени Коноплёва» в молодёжном первенстве страны должна была состояться 23 сентября. Молодёжная команда «Урала» набрала 3 очка в 2 матчах и занимает 6-е место в группе В. «Академия имени Коноплёва» (1) — на 8-м месте.

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