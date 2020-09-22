Матч «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги не состоится из-за коронавируса
Матч 3-го раунда Кубка английской лиги «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм Хотспур» отменён, сообщает Sky Sports.
По информации источника, встреча не состоится из-за положительных тестов на коронавирус в «Лейтон Ориент».
Встреча 3-го раунда Кубка лиги «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» должна была пройти сегодня, 22 сентября, на стадионе «Брисбен Роуд — Машрум» в Лондоне. Напомним, в 1-м раунде турнира «Лейтон Ориент» обыграл «Форест Грин Роверс» со счётом 2:1, а во 2-м раунде оказался сильнее клуба «Плимут Аргайл» (3:2). «Тоттенхэм» должен был вступить в турнир в 3-м раунде.
Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити». В финале турнира сезона-2019/2020 «горожане» обыграли «Астон Виллу» со счётом 2:1.
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