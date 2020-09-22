В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом»

Специальный советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта VAR в России провели анализ работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров матчей 8-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РФС.

В матче «Урал» — «Зенит» система VAR ошибочно не определила офсайд в моменте с голом нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы на 4-й минуте. Напомним, встреча завершилась ничьей — 1:1.

«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения «вне игры» было правильным. VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Артёма Дзюбы. При этом «стоп-кадр» без линий, показанный ТВ-вещателем во время трансляции, был неверным в отношении положения игроков, так как момент паса ещё не произошёл», — говорится в сообщении.

В матче «Химки» – «Краснодар» (2:7) VAR верно определил отсутствие положения «вне игры» на 74-й минуте.



«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации офсайда было неверным – это была явная и очевидная ошибка ассистента судьи. VAR и AVAR правильно определили (без использования технологии по определению офсайда с помощью линий), что игрок «Краснодара» Даниил Уткин не находился в положении «вне игры».

Судья правильно отреагировал на полученную от VAR информацию и в итоге засчитал гол», — говорится в сообщении.