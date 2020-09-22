«Краснодар» — ПАОК: прямая трансляция матча раунда плей-офф ЛЧ начнётся в 22:00
Сегодня, 22 сентября, состоится матч «Краснодар» — ПАОК. Первая встреча раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдёт на стадионе ФК «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ПАОК.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Фредрик Акетт. Резервный рефери – Франк Шнедер.
Вторая встреча ПАОК и «Краснодара» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Напомним, во 2-м квалификационном раунде греческий ПАОК обыграл турецкий «Бешикташ» со счётом 3:1, а в 3-м — португальскую «Бенфику» (2:1). «Краснодар» вступает в турнир в раунде плей-офф.
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