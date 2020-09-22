«РБ Лейпциг» подписал лучшего бомбардира чемпионата Турции, назвав его «Король Севера»

Норвежский нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Александр Сёрлот перешёл в «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

«РБ Лейпциг» заплатил за футболиста € 20 млн. Форвард подписал с «быками» контракт сроком на пять лет. Сёрлот будет выступать за «РБ Лейпциг» под 19-м номером.

«Король Севера. Добро пожаловать в „РБ Лейпциг“, Александр Сёрлот!» — говорится в официальном «твиттере» «РБ Лейпциг».

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «РБ Лейпциг».

Сёрлот перешёл в «Кристал Пэлас» в январе 2017 года из «Мидтъюлланна» за € 9 млн. В прошлом сезоне 24-летний норвежец выступал за «Трабзонспор» на правах аренды. В составе клуба он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 24 гола (два — с пенальти) в 34 матчах. Кроме того он отдал девять результативных передач. В сборную Норвегии Сёрлот вызывается с 2016 года. За национальную команду он провёл 24 матча и забил 8 голов.