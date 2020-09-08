Защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо будет выступать за «РБ Лейпциг» в сезоне-2020/2021
Защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо продолжит выступать за «РБ Лейпциг» в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт «горожан».
Напомним, перед стартом сезона-2019/2020 испанский футболист был отправлен в «РБ Лейпциг» на правах аренды. В минувшем сезоне Анхелиньо принял участие в 13 матчах чемпионата Германии, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Анхелиньо может перейти в «Барселону». По информации СМИ, каталонский клуб рассматривал возможность приобретения 23-летнего испанского футболиста за € 30 млн.
Анхелиньо начинал профессиональную карьеру в «Манчестер Сити». Испанский защитник выступал также за «Нью-Йорк Сити», «Жирону», «Мальорку», эйндховенский ПСВ и другие команды.
«Барселона» рассматривает возможность приобретения Анхелиньо за € 30 млн
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