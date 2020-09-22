Украинский защитник Бутко: считаю Россию врагом, но в «Амкар» я поехал за футболом

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Богдан Бутко поделился воспоминаниями о выступлении за «Амкар» с 2015 по 2016 год.



«Из „Ильичёвца“ начали уходить футболисты, которые играли в основе. Уровень команды падал. Понимал, что нужно пытаться уходить в другой клуб, чтобы прежний уровень вернуть. Хорошо, что так сделал и поехал. Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но тогда я поехал именно за футболом. Хотел вернуть свой уровень.



Отзывается ли сейчас моя поездка в Россию? Возможно, за спиной какие-то ситуации происходят, но со мной ничего плохого не происходило. Кого знаю – все адекватно и нормально относятся. Везде, где был, ко мне было идеальное отношение. Как и с моей стороны.



Конечно, обсуждали эти темы с одноклубниками-россиянами, но такие моменты уже тяжело запомнить, это было столько времени назад. Это обговаривалось, понятно, что у каждого своё мнение. Каждый делает так, как считает нужным. Сейчас в Россию не поехал бы. Я сейчас в Киеве, у меня год контракта с «Шахтёром», поэтому хочу здесь играть.



Не собираюсь в Россию ехать. Хочу здесь закрепиться и доказать, что ещё могу играть в «Шахтёре», – приводит слова Бутко Tribuna.com со ссылкой на канал Do Best на YouTube.

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