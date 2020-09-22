Тест на коронавирус жены Семака показал отрицательный результат
Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, сообщила на своей странице в «Инстаграме» об отрицательном результате теста на коронавирус.
«Решила срочно выздороветь», — написала Анна Семак на странице в соцсети, приложив фотографию результата теста.
Фото: «Инстаграм» Анны Семак
Напомним, в минувшие выходные петербургский «Зенит» не сумел переиграть «Урал» в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). В следующем туре сине-бело-голубым предстоит на своём поле встретиться с «Уфой». Матч состоится 26 сентября.
Петербургский «Зенит», в восьми турах набрав 17 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая московский «Спартак» по дополнительным показателям.
Жена Семака: прошла тест на коронавирус. Насторожило, что пропало обаяние
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