Тест на коронавирус жены Семака показал отрицательный результат

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, сообщила на своей странице в «Инстаграме» об отрицательном результате теста на коронавирус.



«Решила срочно выздороветь», — написала Анна Семак на странице в соцсети, приложив фотографию результата теста.

Фото: «Инстаграм» Анны Семак

Напомним, в минувшие выходные петербургский «Зенит» не сумел переиграть «Урал» в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). В следующем туре сине-бело-голубым предстоит на своём поле встретиться с «Уфой». Матч состоится 26 сентября.



Петербургский «Зенит», в восьми турах набрав 17 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая московский «Спартак» по дополнительным показателям.