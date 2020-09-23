Мостовой – о составе «Краснодара»: 8 иностранцев. Пора перестать говорить о воспитанниках

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о составе «Краснодара» после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОК (2:1).

«Посмотрел на состав «Краснодара» – восемь иностранцев. И то, Сорокин играл, потому что не было Мартыновича. Всё-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.



Не надо говорить, что «Краснодару» нужны более классные центральные защитники. В Лиге чемпионов тоже есть команду и из Швейцарии, Австрии. Опасения за центральных защитников «Краснодара» нет, Кайо играет нормально, есть Мартынович», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ответная встреча ПАОК и «Краснодара» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция).