Мостовой – о составе «Краснодара»: 8 иностранцев. Пора перестать говорить о воспитанниках

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о составе «Краснодара» после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОК (2:1).
«Посмотрел на состав «Краснодара» – восемь иностранцев. И то, Сорокин играл, потому что не было Мартыновича. Всё-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.
Не надо говорить, что «Краснодару» нужны более классные центральные защитники. В Лиге чемпионов тоже есть команду и из Швейцарии, Австрии. Опасения за центральных защитников «Краснодара» нет, Кайо играет нормально, есть Мартынович», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ответная встреча ПАОК и «Краснодара» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция).
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